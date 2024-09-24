Fiyatlar Bir Anda 3 Katına Çıktı! Rekor Artış

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamutun fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Dündar Kırbaş, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar av için denize açılamıyor” dedi. Kırbaş, bu durumun balık fiyatlarına yansıdığını vurgulayarak, "Balığın azalması da fiyat artışında etkili. Eğer hava koşulları daha iyi olsaydı, palamutun fiyatı 150 lira değil, 100 lira olabilirdi" şeklinde konuştu.

Palamutun tanesinin av sezonunun başında 50 liradan satıldığını, ardından 70-80 lira seviyelerine ulaştığını kaydeden Kırbaş, şu an fiyatların 130 ile 150 lira arasında değiştiğini aktardı. Kırbaş, ayrıca, “Balıkta irileşme de var. Önceden 400 gram olan balık, şu an 800-900 gram civarına çıktı” ifadelerini kullandı.