Fiyatlar Bir Anda 3 Katına Çıktı! Rekor Artış
Samsun'da, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla palamutun tanesi 50 liradan satılmaya başlamışken, bu fiyat bir haftada 150 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar, fiyat artışının arkasında kötü hava koşulları ve balık miktarındaki azalmanın yattığını belirtiyor.
Kaynak: AA
Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamutun fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Dündar Kırbaş, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar av için denize açılamıyor” dedi. Kırbaş, bu durumun balık fiyatlarına yansıdığını vurgulayarak, "Balığın azalması da fiyat artışında etkili. Eğer hava koşulları daha iyi olsaydı, palamutun fiyatı 150 lira değil, 100 lira olabilirdi" şeklinde konuştu.
Palamutun tanesinin av sezonunun başında 50 liradan satıldığını, ardından 70-80 lira seviyelerine ulaştığını kaydeden Kırbaş, şu an fiyatların 130 ile 150 lira arasında değiştiğini aktardı. Kırbaş, ayrıca, “Balıkta irileşme de var. Önceden 400 gram olan balık, şu an 800-900 gram civarına çıktı” ifadelerini kullandı.
Balıkçı Halit Bayrak ise, fiyat artışının nedeninin balık azalması olduğunu belirterek, “Biz fiyatları yükseltmiyoruz. Kayıklar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Palamut bir ay daha çıkmaya devam eder, umarım” dedi. Bayrak, mezgitin 150, barbunun 100 lira seviyelerine çıktığını ve diğer balık fiyatlarının da artış gösterdiğini belirtti.
Vatandaşlardan Nail Aytekin, palamut fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu dile getirerek, "Balık çok pahalı, 150 lira, en son 50 liraya almıştım. Şimdi nasıl alacağız, yirmi gün önce 50 liraydı. Bu fiyatlarla alamayız" şeklinde konuştu.
Günay Birvar ise, “Fiyatlar parası olana iyi ama parası olmayana kötü. Balık az çıktığı için fiyatların arttığı söyleniyor. Balığı çok severiz, eşim de balıkçı olduğu için mecburen alıyoruz” dedi.