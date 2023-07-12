Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
KDV'deki artışın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ve Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlayarak çıktığı seçimin ardından iğneden ipliğe her ürün ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.
Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.