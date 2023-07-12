Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

KDV'deki artışın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi.

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Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam - Resim: 1

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ve Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlayarak çıktığı seçimin ardından iğneden ipliğe her ürün ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

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Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam - Resim: 2

Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

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Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam - Resim: 3

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

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Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam - Resim: 4

HAFİF TİCARİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

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