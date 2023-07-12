Fiyatlar artmaya devam ediyor: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ve Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlayarak çıktığı seçimin ardından iğneden ipliğe her ürün ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.