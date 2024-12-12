Fiyatıyla Dünyada Tek! Kredi Çekilse Ödemeye Ömür Yetmez

Royal Coster Diamonds iş birliğiyle beyaz altın ve gerçek elmasların zarafetiyle tamamlanan Yusif Khalilov’a ait tasarım, nadir çiçeklerin ve lüks detayların bir araya getirmesiyle ortaya çıktı.

Khalilov’a ait özel tasarım buket, sadece bir çiçek aranjmanı değil, sanat dünyasında aynı zamanda lüksün ve zarafetin bir sembolü olarak yorumlandı. Khalilov’un tasarımında şu çiçekler dikkat çekti: