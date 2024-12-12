Fiyatıyla Dünyada Tek! Kredi Çekilse Ödemeye Ömür Yetmez
Ünlü çiçek tasarım sanatçısı Yusif Khalilov, 1 milyon euroyu aşan değeriyle dünyanın en pahalı çiçek buketini tanıttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Royal Coster Diamonds iş birliğiyle beyaz altın ve gerçek elmasların zarafetiyle tamamlanan Yusif Khalilov’a ait tasarım, nadir çiçeklerin ve lüks detayların bir araya getirmesiyle ortaya çıktı.
Khalilov’a ait özel tasarım buket, sadece bir çiçek aranjmanı değil, sanat dünyasında aynı zamanda lüksün ve zarafetin bir sembolü olarak yorumlandı. Khalilov’un tasarımında şu çiçekler dikkat çekti:
‘Wedding Invite’ ve ‘Sofie’ türü sprey güller, pastel tonlarıyla romantik bir dokunuş katıyor.
Koyu mor Calla zambakları ve çikolata kahvesi Vanda orkideleri, dramatik bir estetik sunuyor.
Bukete eşlik eden Beargrass, doğal zarafeti olarak buketi tamamlıyor.
Her çiçek, sanatçının estetik vizyonu doğrultusunda özenle seçilip yerleştirildi. Beyaz altın dokunuşları ve yapraklara işlenen gerçek elmaslar, tasarımı adeta bir mücevher parçasına dönüştürdü.
KRALİYET AİLESİNE ÜRETİLEN ELMASLARLA SÜSLENDİ
Buketteki elmaslar, 1840 yılında kurulan ve dünyanın en eski elmas işleme atölyelerinden biri olan Royal Coster Diamonds tarafından sağlandı. İngiliz ve Hollanda kraliyet aileleri için mücevher üretimiyle tanınan firma, tasarıma en yüksek kalite standartlarında elmaslarla katkı sundu.
SANAT DÜNYASINA ADINI YAZDIRDI
Yusif Khalilov, geleneksel çiçek tasarımının ötesine geçen vizyoner bir sanatçı olarak tanınıyor. Daha önce, dünyanın en pahalı gülleri olan ‘David Austin Juliet Roses’ ile tasarladığı bir ceketle dikkat çeken Khalilov, aynı zamanda küresel ısınmaya dikkat çeken “The Last Human” adlı modern sanat projeleriyle de adından söz ettirdi.
GUİNNESS’E GİRMEYİ HEDEFLİYOR
Bu tasarımıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girme hedefini açıklayan Khalilov, çiçek tasarımında lüks ve sanatı bir araya getirerek sektöre yeni bir soluk kazandırmak istiyor.