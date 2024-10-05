Fiyatı Yüzde 108 Zamlandı!

2024 yılında Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış tüketiciler için giderek daha fazla zorluk yaratıyor. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Haziran 2021'den bu yana gıda fiyatları yüzde 29'un üzerinde bir artış gösterdi.

Zeytinyağı gibi bazı ürünlerin fiyatları yüzde 100'ü aşarken, şeker gibi temel gıdalar da ciddi zamlarla karşı karşıya kaldı. Kuraklık ve küresel arz sıkıntıları bu artışların başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.