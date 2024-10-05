Fiyatı Yüzde 108 Zamlandı!
Küresel boyutta yaşanan ekonomik kriz her ülkede fiyat artışlarını etkiliyor. Verilerde yer alan bilgilere göre, Almanya'da 2021 yılına göre fiyatlarda olağanüstü bir artış yaşandı. Fiyat skalasının en tepesinde ise o ürün yer aldı. 2021 yılına kıyasla fiyatında yüzde 108 oranında artış yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış tüketiciler için giderek daha fazla zorluk yaratıyor. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Haziran 2021'den bu yana gıda fiyatları yüzde 29'un üzerinde bir artış gösterdi.
Zeytinyağı gibi bazı ürünlerin fiyatları yüzde 100'ü aşarken, şeker gibi temel gıdalar da ciddi zamlarla karşı karşıya kaldı. Kuraklık ve küresel arz sıkıntıları bu artışların başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.
ZAMLANAN GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ
Zeytinyağı: %108
Şeker: %74,9
Bisküvi: %66,1
Ketçap: %59,6
Portakal suyu: %54
Patates: %49,2
Kakao tozu: %42
Salatalık: %41
Multivitaminli meyve suyu: %31,4
Çikolata barları: %27,8
YÜZDE 45 ARTTI
Özellikle zeytinyağı, İspanya'daki üretim dar boğazları nedeniyle sadece geçen yıl yüzde 45 oranında zamlandı. Aynı zamanda, süt ürünleri gibi diğer temel gıdalar da ciddi fiyat artışları yaşamaya devam ediyor.