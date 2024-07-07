Fiyatı Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2024 TOGG Güncel Fiyat Listesi
Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu bilinen adıyla TOGG tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçların temmuz ayı fiyat listesi açıklandı. Yerli otomobil üreticisi TOGG 2024 güncel fiyatları ne kadar? TOGG T10X ne kadar? İşte 2024 TOGG fiyat listesi…
2024 yılı Temmuz ayını gelmesiyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da güncel fiyatlarını açıkladı. TOGG modellerinin Temmuz ayı güncel fiyatları da merak konusu oldu.
TOGG ön sipariş imkanıyla piyasadaki yerini aldı. Piyasadaki yerini alan TOGG ortalama araç fiyatlarına göre yüksek olduğu gözlemleniyor.
Peki TOGG T10X ne kadar? Pek çok insan 2024 TOGG fiyat listesi aramalarını yapıyor. Peki TOGG fiyatları ne kadar? İşte 2024 TOGG fiyat listesi…
TOGG T10X Fiyat Listesi Temmuz 2024: V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL - V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL - V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL
TOGG TX10 Özellikleri: Motor Gücü:160 kW - Beygir Gücü:218 HP - Tork:350 Nm - Azami Hız:180 km/s - 0-100 km/s:7.8 saniye - Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km - Ağırlık:2126 kg - Bagaj Hacmi:441 litre - Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.
TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.
TOGG T10X İKİNCİ EL FİYATLARI NE KADAR?
TOGG T10X modeli ikinci el araç satış sitelerinde 1.350.000 TL'den 1.895.000 TL aralığında fiyatlardan ilanlara girmiş durumda.