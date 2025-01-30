Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Yanında Taşıyan Hastalık Yüzü Görmüyor

Kehribar, ağaç reçinesinin milyonlarca yıl boyunca fosilleşmesiyle oluşan organik bir taştır. Doğal yapısı nedeniyle sadece bir takı malzemesi değil, aynı zamanda enerji dengeleyici ve rahatlatıcı özellikleriyle de öne çıkıyor.

Özellikle stresi azaltma ve negatif enerjiyi yok etme gibi etkileri olduğu düşünülen kehribar, geçmişten günümüze birçok farklı kültürde şifa kaynağı olarak kullanılmıştır.