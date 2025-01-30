Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Yanında Taşıyan Hastalık Yüzü Görmüyor
Doğanın en değerli taşlarından biri olarak bilinen kehribar, hem estetik görünümü hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. Kehribar taşı fiyatı ise adeta gram altınla yarışıyor! Peki, kehribar taşı nedir, nasıl oluşur ve hangi faydalara sahiptir? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kehribar, ağaç reçinesinin milyonlarca yıl boyunca fosilleşmesiyle oluşan organik bir taştır. Doğal yapısı nedeniyle sadece bir takı malzemesi değil, aynı zamanda enerji dengeleyici ve rahatlatıcı özellikleriyle de öne çıkıyor.
Özellikle stresi azaltma ve negatif enerjiyi yok etme gibi etkileri olduğu düşünülen kehribar, geçmişten günümüze birçok farklı kültürde şifa kaynağı olarak kullanılmıştır.
KEHRİBAR TAKMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Kehribar kolye, bileklik veya yüzük gibi aksesuarlar vücutla temas ettiğinde bazı olumlu etkiler sunduğuna inanılır. İşte kehribarın potansiyel faydaları:
Stresi ve kaygıyı azaltabilir
Doğal bir ağrı kesici olarak görülebilir
Negatif enerjiyi uzaklaştırarak huzur sağlayabilir
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülür
Kehribarın içeriğindeki doğal yağlar ve asitler, ciltle temas ettiğinde rahatlatıcı bir etki yaratabilir
Bu özellikleri nedeniyle kehribar taşı bebek diş kolyeleri gibi ürünlerde de tercih edilmektedir.
GERÇEK KEHRİBAR NASIL ANLAŞILIR?
Piyasada sahte kehribar taşları sıklıkla bulunabiliyor. İşte gerçek kehribarı ayırt etmenin bazı yöntemleri:
Isıya maruz kaldığında çam kokusu yayar.
Suyun üzerinde yüzer, batmaz.
Statik elektrik üretir; yünlü bir kumaşa sürtüldüğünde kağıt parçalarını çekebilir.
Bu yöntemlerle kehribarın doğal olup olmadığını test edebilirsiniz.
KEHRİBAR TAŞI FİYATLARI 2025
Kehribarın değerli bir taş olması nedeniyle fiyatları gram altın ile yarışmaktadır. Doğal kehribar kolye, bileklik ve yüzük fiyatları, taşın orijinalliğine ve işçiliğine göre değişiklik gösterebilir.
2025 YILINDA KEHRİBAR TAŞI FİYATLARI:
Doğal kehribar bileklik: 2.000 TL - 5.000 TL
Gerçek kehribar kolye: 3.500 TL - 8.000 TL
Kehribar taşlı yüzük: 1.500 TL - 4.000 TL
Fiyatlar, kehribarın orijinine (Baltık, Dominik, Rusya vb.) ve işçiliğine göre değişkenlik gösterebilir.
Kehribar Taşı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Orijinal kehribar almak için güvenilir satıcılardan alışveriş yapın.
Alerjik reaksiyon riski taşıyan kişilerin doktor tavsiyesi alması önerilir.
Sağlık amaçlı kullanım için bilimsel olarak kesinleşmiş veriler bulunmamaktadır.
Kehribar taşı, hem görünümü hem de doğal etkileri ile dikkat çeken değerli taşlardan biridir. Ancak satın alırken gerçek kehribar olup olmadığını test etmek, fiyat araştırması yapmak ve uzman görüşü almak önemlidir.