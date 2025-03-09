Fiyatı Gram Altını Solladı! Kıymetini Bilen Çok Tadını Bilen Yok

Amasya semt pazarında bamya satışı yapan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, ürünün fiyatının sürekli değiştiğini belirterek, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlar bu süreçte iyi kazandı. Apartman alamasa da birkaç daire alabilirler" dedi.