Fiyatı Gram Altını Solladı! Kıymetini Bilen Çok Tadını Bilen Yok
Amasya'da yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyanın kuru hali, semt pazarında gram altını geride bırakarak 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bölge halkı tarafından "sarı altın" olarak adlandırılan çiçek bamya, yüksek fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü haline geldi.
Kaynak: İHA
Amasya semt pazarında bamya satışı yapan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, ürünün fiyatının sürekli değiştiğini belirterek, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlar bu süreçte iyi kazandı. Apartman alamasa da birkaç daire alabilirler" dedi.
GECE BİLE SATIŞI YAPILIYOR
Bamyanın yüksek talep gördüğünü vurgulayan Kantarcı, kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde bile bamya satışı yapıldığını söyledi. "Gece bile satıldığı oluyor. Kuyumcu açık değildir ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu, şimdi çeyrek altını da yakalayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
ZAHMETLİ BİR HASAT SÜRECİ VAR
Yaz aylarında sabahın erken saatlerinde çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar, iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Hasat süreci oldukça zahmetli olan çiçek bamya, özellikle Konya ve Kayseri'de düğün, mevlit ve özel törenlerde baş yemek olarak tüketiliyor.
Bamyanın fiyatındaki artışın temel nedenlerinden birinin zorlu üretim süreci olduğunu belirten üretici Emre Can Kantarcı, "Toplaması, dizmesi, kurutması derken ürünü tezgaha getirene kadar ciddi bir emek harcanıyor. Bu yüzden fiyatının daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
EKONOMİYE KATKISI HER YIL ARTIYOR
Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton çiçek bamya üretildiğini ve ekonomiye 367 milyon TL katkı sağladığını belirtti. Güven, bu yıl üretim miktarı ve ekonomik katkının daha da artmasının beklendiğini dile getirdi.