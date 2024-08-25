Fiyatı Birden Düştü: Yüzde 100’den Fazla İndirim Geldi

Ürün fiyatı birden düştü, yüzde 100’dan fazla indirim geldi. Ürün fazlası var, talep yoğun. Bu yaz sezonunda karpuz üretiminden yüksek verim alınması Eskişehir'de pazar tezgahlarına yansırken, esnaf fiyatların yüzde 100'den fazla düştüğünü ve taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

Her yıl nisan-mayıs ayları itibarıyla tezgahlara gelen yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun satışları sürüyor.

Kaynak: İHA