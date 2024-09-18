Fiyatı Birden 75 TL’ye Çıktı, Dengeler Değişti: En Sonunda Rusya'ya Kaçtı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken, bu av bugünlerde hız kesti. Palamudun Rusya tarafına soğuk sulara doğru göç etmeye başlaması ile avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı. Sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun avının düşmesi ile tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi.

Kaynak: İHA