Fiyatı Birden 75 TL’ye Çıktı, Dengeler Değişti: En Sonunda Rusya'ya Kaçtı
Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avladı. Ancak, son günlerde palamut avında bir düşüş yaşanmaya başladı. Sezonun başında yoğun bir şekilde yakalanan palamut, şimdi daha az bulunur hale geldi. Bu durum, balıkçılar arasında tedirginliğe neden olurken, palamudun Rusya tarafına kaçtığı görüldü.
Kaynak: İHA
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken, bu av bugünlerde hız kesti. Palamudun Rusya tarafına soğuk sulara doğru göç etmeye başlaması ile avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı. Sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun avının düşmesi ile tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi.
Kaynak: İHA