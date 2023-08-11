'Fiyatı artacak' diyen İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı: İnternetten...
Altın piyasasıyla ilgili ekonomi yönetimi çok önemli kararlar aldı. Bu karar sonrası altın fiyatları yükseldi, peki bundan sonra ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyu değerlendirdi ve altın fiyatlarının yükseleceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı altınla ilgili çok önemli kararlar aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de alınan bu kararları tv100.com'daki köşesinden açıkladı ve yorumlarda bulundu.
Memiş bunları tv100.com'daki yazısından sonra sosyal medya üzerinden altın alacak olanlara rehber oluşturacak bir hatırlatmada bulundu ve alınan kararların ne olduğunu açıklayarak acil çağrı yaptı.
İslam Memiş'in tv100.com'da yaptığı açıklama şu şekilde
Altın piyasası hakkında bu hafta üç önemli karar alındığı açıklandı.
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca işlenmemiş altın ithalatına getirilecek "kota uygulaması" ile hem söz konusu ithalatın cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor.
2- Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.