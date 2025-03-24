Fiyatı Aniden Çakıldı, Piyasalar Karıştı! Geçen Yıl Rekor Kırmıştı
Geçtiğimiz yıl Batı Afrika'daki kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle rekor kıran kakaonun fiyatı bu yıl aniden düştü. Kakao fiyatları hızla gerileyerek 8 bin dolara kadar indi. Bu, düşüş geçen yıl sonuna göre yüzde 33,3'lük bir değer kaybı anlamına geliyor.
Kaynak: AA
Geçtiğimiz yıl küresel piyasalarda tarihi zirveleri gören kakao fiyatları, bu yıl tam tersine bir eğilim sergileyerek ciddi bir gerileme yaşadı. Arz endişeleri ve spekülatif hareketlerle geçen yıl tavan yapan fiyatlar, bu yıl iyileşen hava koşulları ve artan üretim beklentileriyle birlikte düşüşe geçti.
FİYATLAR ANİDEN ÇAKILDI
ABD merkezli Intercontinental Exchange (ICE) sistemine göre, 2024'te ton başına 12.931 dolar ile rekor kıran kakao fiyatları, yılı 11.675 dolardan kapattı. Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte fiyatlar hızla gerileyerek 8 bin dolara kadar indi. Bu, düşüş geçen yıl sonuna göre yüzde 33,3'lük bir değer kaybı anlamına geliyor.
GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI BU YIL DÜŞÜŞTE
2023 yılında Batı Afrika'daki kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle küresel kakao arzında ciddi olaylar yaşanmış, bu durum fiyatları yukarı taşımıştı. Özellikle Fildişi Sahili ve Gana gibi büyük üretici çeşitleri nedeniyle ihracatçıların bazı partilerini reddetmesi, küresel çapta büyük bir arz endişesi yaratmıştı.
MALİYETLER ARTTI, TALEPLER AZALDI
Bu yıl ise tablo tersine döndü. Kakao fiyatlarının üretim maliyetlerinin oldukça üzerine çıkması, talebin azalmasına neden oldu. Spekülatörlerin çoğaltılmasıyla birlikte, fiyatlar üzerindeki baskı daha da arttı. Talep azalırken, üretim fazlası ihtimali fiyatların aşağı yönlü hareketinde etkili oldu.
FİYATLAR DAHA DA ARTACAK
Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, son dönemde Batı Afrika'da hava koşullarının iyileşmesinin kakao fiyatlarındaki krizi tetiklediğini belirtti. Çikolata ve şekerleme ürünleri, artan seçenekler nedeniyle daha az kakao kullanmaya başladı. Firmalar, fiyat artışlarını enflasyona yansıttıklarını ve gelecekte daha da fiyat artışı ihtimali olduğunu belirtti.