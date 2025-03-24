Fiyatı Aniden Çakıldı, Piyasalar Karıştı! Geçen Yıl Rekor Kırmıştı

FİYATLAR ANİDEN ÇAKILDI

ABD merkezli Intercontinental Exchange (ICE) sistemine göre, 2024'te ton başına 12.931 dolar ile rekor kıran kakao fiyatları, yılı 11.675 dolardan kapattı. Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte fiyatlar hızla gerileyerek 8 bin dolara kadar indi. Bu, düşüş geçen yıl sonuna göre yüzde 33,3'lük bir değer kaybı anlamına geliyor.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI BU YIL DÜŞÜŞTE

2023 yılında Batı Afrika'daki kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle küresel kakao arzında ciddi olaylar yaşanmış, bu durum fiyatları yukarı taşımıştı. Özellikle Fildişi Sahili ve Gana gibi büyük üretici çeşitleri nedeniyle ihracatçıların bazı partilerini reddetmesi, küresel çapta büyük bir arz endişesi yaratmıştı.