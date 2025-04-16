Fiyatı Altınla Yarışıyor, Raflarda Bulunmuyor! Kilosu 1200 TL'ye Satılıyor, Taleplere Yetişemiyor

DAHA FAZLA PROTEİN DAHA FAZLA KALSİYUM

Diğer süt türlerine göre daha fazla protein ve kalsiyum barındıran manda sütü, özellikle kaymak yapımında yoğun kıvamı ve zengin lezzetiyle öne çıkıyor. Yüksek besin değeri nedeniyle tercih edilen manda kaymağı, hem kahvaltılarda hem geleneksel tatlılarda sıkça kullanılıyor.

"TALEBE YETİŞEMİYORUZ, YOK SATIYORUZ"

Yıllardır üretim yapan Erdal Özkan, "2006’dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı ertesi güne yetiştirdiğimi hatırlamıyorum. Talebe yetişemiyoruz, yok satıyoruz. Bu iş özen ister. Silaj yemem, yeşil ot da fazla vermem. Mandanın doğal beslenmesi, kaymağın kalitesini doğrudan etkiliyor." açıklamasında bulundu.