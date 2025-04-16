Fiyatı Altınla Yarışıyor, Raflarda Bulunmuyor! Kilosu 1200 TL'ye Satılıyor, Taleplere Yetişemiyor
Aydın’da üretimi yapılan manda kaymağı, yüksek besin değeri ve yoğun aromasıyla büyük ilgi görüyor. Kilosu 1200 TL’ye satılan bu özel lezzet yok satarken, üreticiler talebe yetişemiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi'nde üretimi yapılan manda kaymağı, eşsiz aroması ve besin değeriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Zor bakımı nedeniyle birçok kişinin yanaşmadığı manda yetiştiriciliğini sürdüren üreticilerden biri olan 63 yaşındaki Erdal Özkan, yıllardır kaymak üretimiyle uğraşıyor. Özkan’ın mandalarından elde ettiği kaymak, toptan olarak kilosu 1000 TL, perakendede ise 1200 TL'den alıcı buluyor.
DAHA FAZLA PROTEİN DAHA FAZLA KALSİYUM
Diğer süt türlerine göre daha fazla protein ve kalsiyum barındıran manda sütü, özellikle kaymak yapımında yoğun kıvamı ve zengin lezzetiyle öne çıkıyor. Yüksek besin değeri nedeniyle tercih edilen manda kaymağı, hem kahvaltılarda hem geleneksel tatlılarda sıkça kullanılıyor.
"TALEBE YETİŞEMİYORUZ, YOK SATIYORUZ"
Yıllardır üretim yapan Erdal Özkan, "2006’dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı ertesi güne yetiştirdiğimi hatırlamıyorum. Talebe yetişemiyoruz, yok satıyoruz. Bu iş özen ister. Silaj yemem, yeşil ot da fazla vermem. Mandanın doğal beslenmesi, kaymağın kalitesini doğrudan etkiliyor." açıklamasında bulundu.
GENÇLER BU İŞİ YAPMAK İSTEMİYOR
Manda bakımının büyükbaş hayvanlara göre çok daha zahmetli olduğunu söyleyen Özkan, gençlerin bu işe mesafeli durduğunu belirtti. Özkan, "Manda sürekli su ister, bir saat yer, dört saat suda yatar. Kendi imkanlarımla ahırın içine havuz yaptım. Ama yaş ilerledikçe bu işin yükü de ağırlaşıyor. Gençler ise kokuyor diye bakmak istemiyor. Oğlum da bu işi yapıyor ama yine de talebi karşılayamıyoruz." dedi.
Şu an hayvan sayısını azalttığını söyleyen Özkan, yine de kaliteli üretimden taviz vermediğini, doğal yöntemlerle ürettiği kaymağın değerini korumaya devam ettiğini vurguladı.