Fiyatı 4 Bin 834 Liradan 17 Bin 336 Liraya Yükseldi: Rekor Zam Bir Anda Geldi

Ekonomik kriz toplumun her kesimini derinden etkilerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan milyonları üzecek yeni bir haber geldi. Tam yüzde 360 zam geldi. Fiyatı 4 bin 834 TL'den 17 bin 336 liraya yükseldi.

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Fiyatı 4 Bin 834 Liradan 17 Bin 336 Liraya Yükseldi: Rekor Zam Bir Anda Geldi - Resim: 1

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine yapılan yüksek zamlarla birlikte, yaşlı bireyler ve aileleri ağır bir mali yükle karşı karşıya kaldı. Özellikle tek ve çift kişilik odalarda kalan yaşlılar için ödenen ücretlerde büyük artış yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 29 Ağustos 2024 tarihli yazısında, artan maliyetler gerekçesiyle huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ücretlerinin güncellendiğini duyurdu. Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni fiyat tarifesi, huzurevinde kalan yaşlıların bütçelerini ciddi şekilde zorlayacak.

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