Fiyat Performans Araçları Belli Oldu! İşte Türkiye'de Hem Uygun Fiyatı Hem de Performansıyla Öne Çıkan Araçlar
Türkiye otomobil piyasasında son dönemlerde yaşanan fiyat artışları, yeni araç almayı planlayan vatandaşları etkiliyor. Ancak, yapılan son araştırmalar, hem fiyatı uygun hem de performansı yüksek olan araçları gün yüzüne çıkardı. Yeni bir otomobil arayışındaki sürücüler için ideal seçenekler, Türkiye'de satılan fiyat performans araçları arasında öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 Mart ayı itibarıyla, hem uygun fiyatları hem de yüksek performanslarıyla dikkat çeken sıfır kilometre araçlar derlendi. İşte, Türkiye'deki otomobil piyasasında fiyat-performans oranıyla ön plana çıkan araçlar:
FİYATI UYGUN, PERFORMANSI YÜKSEK ARAÇLAR
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT: 1.030.000 TL
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.103.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.109.000 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik: 1.206.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.260.000 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT: 1.314.000 TL
Renault Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 1.342.900 TL
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.407.000 TL
Opel Corsa Elektrik 100 kW GS: 1.445.900 TL
Škoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 1.474.900 TL
Bu araçlar, düşük maliyetleri ve yüksek performanslarıyla, yeni araç almak isteyen sürücüler için cazip seçenekler sunuyor.