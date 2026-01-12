Fırsatçılığın Böylesi! Yasayı Beklemeden Yüzde 55 Zam Yaptılar

Fahiş site aidatlarının önüne geçmek için zamlara yüzde 25,49'luk üst sınır getirecek düzenleme meclise sunuldu. Düzenleme resmileşmeden ise bazı site yönetimlerinin aidatlara yüzde 55'e varan zam yaptığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Fırsatçılığın Böylesi! Yasayı Beklemeden Yüzde 55 Zam Yaptılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan fahiş site aidatlarıyla ilgili hükümet harekete geçti. Bazı sitelerde kiralarla yarışan aidatlara üst sınır getirecek düzenleme TBMM'ye sunuldu. Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Düzenleme yasalaşırsa aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. Teklif yasalaşırsa daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

MECLİSTEN GEÇMESİNİ BEKLEMEDİLER

Öte yandan site yöneticilerinin düzenleme yasalaşmadan fahiş zamlar yaptığı öğrenildi. NTV'de yer alan habere göre; düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı. Aidat bedellerine yüzde 55'e varan zamlar yapıldığı iddia edildi.

GERİYE DOĞRU İŞLEYECEK Mİ?

Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dedi.

Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli OlduEv Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli OlduEkonomi

Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal KilitEv Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal KilitEkonomi

Kaynak: NTV

Etiketler
Konut Aidatı Meclis
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Milyonlar Bekliyor! En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tarih Belli Oldu Milyonlar Bekliyor! En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tarih Belli Oldu
Borsa İstanbul Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Bist 100 Haftaya Zirvede Başladı Borsa Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Bist 100 Zirvede Başladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı
5 İlde FETÖ Operasyonu! Aktif Kamu Görevlilerinin de Olduğu 81 Kişi Gözaltında 5 İlde FETÖ Operasyonu! 81 Kişi Gözaltında
Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı Bebek Otel’de Yıkım İşlemleri Başladı