Fırsatçılığın Böylesi! Yasayı Beklemeden Yüzde 55 Zam Yaptılar

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan fahiş site aidatlarıyla ilgili hükümet harekete geçti. Bazı sitelerde kiralarla yarışan aidatlara üst sınır getirecek düzenleme TBMM'ye sunuldu. Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Düzenleme yasalaşırsa aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. Teklif yasalaşırsa daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

MECLİSTEN GEÇMESİNİ BEKLEMEDİLER

Öte yandan site yöneticilerinin düzenleme yasalaşmadan fahiş zamlar yaptığı öğrenildi. NTV'de yer alan habere göre; düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı. Aidat bedellerine yüzde 55'e varan zamlar yapıldığı iddia edildi.

GERİYE DOĞRU İŞLEYECEK Mİ?

Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dedi.

