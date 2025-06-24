Firmaların Döviz Açığı Nisan Ayında Arttı

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Nisan ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 491 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde yükümlülükler ise 11 milyar 317 milyon dolarlık artış gösterdi. Böylece firmaların net döviz pozisyonu açığı, mart ayına kıyasla 11 milyar 809 milyon dolar artarak 171 milyar 799 milyon dolara ulaştı.

DÖVİZ VARLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM KALEMLERE YANSIDI

Nisan ayında döviz varlıklarındaki gerilemede özellikle türev varlıklar ve ihracat alacaklarındaki düşüş dikkat çekti. Türev varlıklar 2 milyar 446 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları da 1 milyar 88 milyon dolar geriledi. Buna karşın yurt içi bankalardaki döviz mevduatları 2 milyar 337 milyon dolar artarken, yurt dışı sermaye yatırımları ve menkul kıymetlerde de sınırlı yükselişler kaydedildi.

KREDİ KANALIYLA YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Yükümlülükler tarafında en büyük artış yurt içinden sağlanan kredilerde görüldü. Nisan ayında bu kalem 6 milyar 406 milyon dolar yükseldi. Yurt dışından alınan krediler 4 milyar 46 milyon dolar, ithalat borçları 856 milyon dolar ve türev yükümlülükler 10 milyon dolar arttı.

UZUN VADELİ KREDİLERDE BELİRGİN YÜKSELİŞ

Verilere göre, yurt içinden sağlanan uzun vadeli kredilerde 6 milyar 974 milyon dolarlık artış yaşanırken, kısa vadeli krediler 569 milyon dolar azaldı. Yurt dışı kaynaklı kısa vadeli kredilerde ise 2 milyar 330 milyon dolar, uzun vadeli kredilerde 2 milyar 572 milyon dolarlık artış kaydedildi.

KISA VADELİ POZİSYON FAZLASI GERİLEDİ

Nisan 2025 itibarıyla kısa vadeli döviz varlıkları 136 milyar 958 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 127 milyar 128 milyon dolar olarak hesaplandı. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise bir önceki aya göre 2 milyar 461 milyon dolar azalarak 9 milyar 830 milyon dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 38 olarak belirlendi.

Kaynak: AA