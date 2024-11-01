Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi?

Milyonlarca vatandaşın gözü Ocak ayında asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Bununla birlikte birçok kaleme gelen artışlardan ekmek fiyatlarının da etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yapılması beklenen zamma ilişkin açıklamalarda vbulundu. Balcı, "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Un fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Balcı, Ekim ayı öncesinde alınan çuval un fiyatının 630 lira iken, yine Ekim ayı içerisinde bu fiyatın 820 liraya yükseldiğini belirtti.

"Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini" ifade ettiklerini belirten Balcı, ay içerisinde fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını dile getirdi.