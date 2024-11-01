Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Milyonlarca vatandaşın gözü Ocak ayında asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Bununla birlikte birçok kaleme gelen artışlardan ekmek fiyatlarının da etkilenmesi bekleniyor.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yapılması beklenen zamma ilişkin açıklamalarda vbulundu. Balcı, "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Un fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Balcı, Ekim ayı öncesinde alınan çuval un fiyatının 630 lira iken, yine Ekim ayı içerisinde bu fiyatın 820 liraya yükseldiğini belirtti.
"Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini" ifade ettiklerini belirten Balcı, ay içerisinde fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını dile getirdi.
1 AYDA 630 LİRADAN 820 LİRAYA YÜKSELDİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme yaptıklarını ve sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgilendirme yaptıklarını belirten Balcı, şunları söyledi:
Bizden sonra un sanayicilerini dinlediler. Ticaret Bakanı'mızın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Bakanlık yetkilileriyle birlikte un sanayicileri sektörüyle yaptıkları toplantıda, 820 lira olan un fiyatını 720 lira ve 760 lira bandına çekme kararı aldılar. Bunu da bize ifade ettiler. Buradan un sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl fırıncı esnafımız elini taşın altına koyduysa halkın temel gıdası olan ekmek konusunda, özellikle fiyat konusunda her zaman en az seviyede bunu yansıtmaya çalıştıysa bugün yapılan çalışma da onu gösterdi. Yani 'Un fiyatı 820 lira oldu, dolayısıyla Bunun ekmeğe yansıması bu kadar, ekmek fiyatı bu olacak' diye çalışma yapmaktan daha ziyade, soruna çözüm odaklı çalışma yapıldı.
"EKMEK FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK"
Gıda güvenliğinin özellikle ekmek konusunda sağlanması gerektiğine dikkat çeken Balcı, pazar yerleri, sokak ve cami önlerinde yapılan ekmek satışlarının devam ettiği halde, bu güvenliği büyük ölçüde tehdit edeceğini söyledi.
Ekmek üretiminde önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda olması için çalıştıklarını belirten Balcı, şu açıklamalarda bulundu:
Türkiye'nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil.
"AĞIR YAPTIRIMLARI VAR"
Halil İbrahim Balcı, ekmek uygulamasında sektörde fiyatların fahiş olduğunu söyleyerek, ağır cezai yaptırımların gerçekleştirileceği konusunda uyarılarda bulundu.
bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.
Başkan Balcı, "Hiçbir esnafımızın da buna tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah bu samimiyeti bizimle birlikte gösteren un sanayicileri de bunu yıl sonuna kadar devam ettirmiş olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
'FİYATLAR MAKUL OLACAK'
Balcı, devamında ise şunları söyledi:
Temel gıda maddesi olduğu için ekmek fiyatı konusunda çok hassas davranıyoruz. Gerek biz gerek bakanlıklar ne gerekiyorsa o yapıldı fiyat konusunda. Bu hassasiyeti de göstermeye devam ediyoruz. Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız, halkımızın da bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum.