Hazine'den Finansal İstikrar Mesajı: 'Şoklara Karşı Dirençliyiz, Adımlar Atılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ekonomisinin güçlü sermaye tamponlarıyla şoklara dirençli olduğunu vurgularken, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı için tüm adımların tam bir eşgüdümle atılacağını duyurdu.

Ekonomi yönetiminin en üst düzey koordinasyon organlarından biri olan Finansal İstikrar Komitesi, kritik bir virajda bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Komite, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmaların ve yurt içi gelişmelerin finansal sisteme yönelik muhtemel etkileri ile bu süreçte devreye alınabilecek proaktif tedbirler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

DEZENFLASYON SÜRECİ İÇIN 'TAM EŞGÜDÜM' KARARI

Toplantının ardından bakanlık kanalıyla yayımlanan resmi bildiride, ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ve enflasyonla mücadeleye yönelik net bir kararlılık mesajı verildi. Finansal sistemin sağlıklı işleyişinin korunacağına dikkat çekilen açıklamada şu kritik kararlar paylaşıldı:

"Komite, makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır."

ŞOKLARA KARŞI 'GÜÇLÜ SERMAYE TAMPONU' VURGUSU

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin mevcut makroekonomik dengelerinin dışsal ve içsel risklere karşı korunduğu tescillendi. Ekonomi yönetiminin sağlıklı politika çerçevesine olan güveni yinelenirken, "Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Komite, finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi amacıyla küresel ve yerel düzeydeki tüm ekonomik gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

