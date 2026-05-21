Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını bildirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Cuma günü saat 08.30’da bir araya gelecek.
Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ele alınacak.
Ayrıca piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: