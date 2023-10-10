Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Borsaya yönelik ilginin günden güne artması ve bireysel yatırımcı sayısının 8 milyona ulaşması, yeni hisse senetlerine olan ilgiyi yukarı çekerken, ilerleyen günlerde patlama yapması beklenen 20 hisse senedi ortaya çıktı.
Borsa İstanbul'un bireysel yatırımcılara açılması ve SPK'nın onayı ile peş peşe halka arzların gelmesi borsaya haftalık giriş sayısını 500 binlere çekerken, toplam yatırımcı sayısı da 8 milyona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Son aylarda dolar, euro, altın ve benzer yatırım araçlarını sollayan yüksek getirisi ve vaat ettiği yeni cazibeler nedeniyle borsa birçok kişinin tüm varlıklarını kaydırdığı bir platforma evrilirken, uzmanlar ilerleyen günlerde yaşanması beklenen yükselişlere yönelik yeni tahminlerde bulunmaya devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününü 8 bin 193 puanla kapatarak kısmi bir panik yaşanmasına neden olan Borsa İstanbul için gündemi sarsacak yeni tahminler paylaşıldı.
Birçok yatırım şirketi, finans danışmanı ve ekonomistin açıklamaları ile oluşturulan listeye göre endeks üstü getiri sağlaması muhtemel 13 şirket sıralanırken, yatırımcıların ilerleyen haftalarda bu hisselere yönelik yoğun bir talebinin olabileceğine dikkat çekildi.
BU HİSSELER YATIRIMCISINI ENFLASYON KARŞISINDA KORUYACAK
Türkiye'de borsa Türk lirası bazında yükselmesine ülkede yaşanan yüksek enflasyon, yatırımcıları "Gelir-gider hesabı" yapmak zorunda bırakıyor. Buna karşın BIST100 endeksinde bulunan şirketlerin yarısından fazlası, enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak borsadaki cazibenin ön plana çıkmasına neden oldu.
ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, Ekonomim.com'a yaptığı açıklamada; ilerleyen günlerde yükselmesini bekledikleri hisseleri kamuoyu ile paylaştı.
Yaptıkları planlama ve modellemeler sonucunda MAVI ve BIMAS hisselerinde büyük bir yükseliş beklediklerini açıklayan Yağbasan, bu hisse senetlerinin enflasyon karşısında güçlü kalmasının muhtemel olduğunu vurguladı.
Havacılık sektöründe son günlerde yaşanan yeni covid varyantları söylemlerinin ardından büyük bir düşüş yaşanmasına dikakt çeken uzman isim, bu fırsatların alım fırsatı sunduğunu belirterek THYAO hissesinin, endeks üzerinde getiri sağlayabileceğine işaret ederken, TAVHL hisselerinde yaşanan düşüşlerin ise cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.
Sözlerine devam eden Yağbasan, "İhracat potansiyeli ile FROTO ve dağıtım iş kolunun enflasyona dayalı kâr artışı sağlaması avantajıyla ENJSA da, beğendiğimiz hisseler arasında yer alıyor. Yüksek faiz ve enflasyon döneminde prim ve yatırım portföy gelirinin artması ile ek nakit akışı oluşturabileceği beklentisi, sigorta sektörünü de öne çıkarabilir." ifadelerine yer verdi.
"EN FAZLA KAZANANLAR, KURUMSALDAN ŞAŞMAYANLAR OLACAK"
Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ise endeksin güçlü şirketlerine işaret ederek, kurumsalda kalanların büyük bir getiri sağlayabileceğini iddia etti. Endeks üstü getiri sağlayabilecek firmalara yönelik kesin tahminde bulunmanın imkansız olduğunu aktaran Ekin, orta ve uzun vadeli yatırımlarda hedeflerine ulaşmasını bekledikleri şirketleri ise şu şekilde sıraladı:
FARKLI KURUM VE UZMANLAR, BENZER HİSSELERİ TAVSİYE ETTİ
Ekin, paylaştıkları hisseler arasında beklentilerin üzerinde sıçrama yapan firmaların da olduğunu belirtirken, DOHOL, EREGL, ECILC ve TEKFEN için potansiyel getiri oranının diğerlerinden daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.
İnfo Yatırım'dan Stratejist Çağlar Toros ise yukarıda yer alan uzmanlara referans bir tavsiyede bulunarak, BIMAS, MAVI ve TOASO hisselerinde güçlü yükselişlerin muhtemel olduğunun altını çizdi.
12 AYLIK BEKLENTİYE 3 AYDA ULAŞILDI
ATA Yatırım Araştırma GMY'den Cemal Demirtaş, Temmuz ayında yayınladıkları strateji raporuna atıfta bulunarak, 12 aylık belirledikleri 8 bin 400 puanlık BIST hedefine neredeyse 3 ayda ulaştıklarını ve borsadaki sert yükselişin şaşırtıcı olduğuna parmak bastı.
Demirtaş, sözlerine şu şekilde devam etti...
Para politikalarındaki rasyonele dönüş rüzgârının etkisiyle, Türkiye ekonomisine ilişkin risk algısı geriledi. Güven artarken, enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceği beklentisi de özellikle 2023 ve 2024 tahminlerini yukarı çekti.