Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse

Sözlerine devam eden Yağbasan, "İhracat potansiyeli ile FROTO ve dağıtım iş kolunun enflasyona dayalı kâr artışı sağlaması avantajıyla ENJSA da, beğendiğimiz hisseler arasında yer alıyor. Yüksek faiz ve enflasyon döneminde prim ve yatırım portföy gelirinin artması ile ek nakit akışı oluşturabileceği beklentisi, sigorta sektörünü de öne çıkarabilir." ifadelerine yer verdi.