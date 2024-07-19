Financial Times'tan Türkiye İçin Kritik İddia: 'Sert Tedbirler Yolda, Memur Maaşları Dondurulabilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığını kapatmak için sözde bir “Kamuda Tasarruf Genelgesi” açıklamış, fakat kemer sıkan sadece halk olmuş, devletin ve devlet görevlilerinin lüks harcamaları devam etmişti. Gözünü vergilere diken Şimşek, faturayı halka kesmeye devam etmişti. Şimdi de memurlar gündeme gelebilir.

Son zamanlarda Türkiye’ye yönelik analizleri ile gündeme gelen Financial Times, memur maaşlarının dondurulabileceğine dair iddialarda bulundu. Analizde Türkiye'nin bütçe açığını azaltmak amacıyla memur maaşlarına müdahale etmesinin konuşulduğu öne sürüldü.

Analizi değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, İtalya, İspanya, İngiltere, Yunanistan ve İrlanda gibi ülkelerin de geçmişte benzer bir duruma gitmişti.

Financial Times, Türkiye'deki kamu sektöründe uygulanan tasarruf tedbirlerine dikkat çekiyor. Artan bütçe açığı ve ekonomik sıkıntılar, kamu harcamalarında tasarruf önlemlerinin alınmasını zorunlu kılıyor. Gazeteye göre, bu tedbirler arasında memur maaşlarının dondurulması da bulunabilir.

MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN 4 PUAN ALTINDA KALABİLİR

Bu gelişmeler, memur maaşlarıyla ilgili önemli değişikliklerin gündeme gelmesine ve ekonomik politikaların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Geçen yıl temmuz ayında memurlara yapılan seyyanen zam, bu yıl enflasyonun 5,42 puan altında kaldı, bu da memurların ekonomik olarak zorlanmasına neden oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre, önümüzdeki ocak ayında memur maaş zammının enflasyonun en az 4 puan altında kalacağı öngörülüyor. Bu durum, memurların alım gücünde önemli bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Financial Times’ın bu iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Memurlar ve kamu çalışanları, maaşlarının dondurulması ihtimaline karşı tepkilerini dile getirdiler. Bazı ekonomistler ise bütçe açığının kapatılması için bu tür önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olabileceğini savunuyor. Sosyal medyada, memurların yaşadığı ekonomik zorluklar ve hükümetin bu durumu nasıl ele alacağına dair çeşitli görüşler paylaşıldı.

Hükümet çevresinden bu iddialara karşın henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem