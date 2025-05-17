Filmden İlham Aldı, 13 Ayda Tamamladı: 2 Milyonluk Altın Gibi Serveti Elinin Tersiyle İtti!

"TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ YOK"

Bu aracı bir filmden ilham alarak yaptık. Arkadaşlarım yapmayı denemiş ama başarılı olamamışlar. Benden yardım istediler, ben de 'neden olmasın' dedim diyen Fatih Erdoğan, "Her parçasını tek tek şekillendirdim. Koltukları bile kendimiz yaptık. Herkes hayret ediyor, bu kadar uğraşmak kolay değil. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir şey yapmak istedik." dedi.

"YAPMAK İSTEYEN HERKES YAPABİLİR"

Sanayi esnafının bile aracın el yapımı olduğuna inanamadığını ifade eden Erdoğan, "Bazıları parçaları hazır aldığımı sanıyor ama tek tek bakınca sessiz kalıyorlar. Çünkü gerçekten elle yapıldı. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Ben yapabildiysem, isteyen herkes yapabilir" sözleriyle gençlere de ilham verdi.