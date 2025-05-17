Filmden İlham Aldı, 13 Ayda Tamamladı: 2 Milyonluk Altın Gibi Serveti Elinin Tersiyle İtti!
Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, Mad Max filminden etkilenerek 13 ay boyunca gece gündüz çalıştı, ortaya görenleri hayran bırakan el yapımı bir araç çıkardı. Tam 900 bin TL harcayan Erdoğan, 2 milyon TL teklif aldı ama servet değerindeki teklifleri elinin tersiyle itti.
Kaynak: İHA
Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan, sinema tutkusunu sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Mad Max filminden ilham alan Erdoğan, 13 aylık yoğun bir çalışmayla kendi elleriyle arazi aracı üretti. 900 bin TL harcayarak tamamladığı aracı görenler ise gözlerine inanamıyor. Tamamen kendi tasarımı olan aracı mora boyayan Erdoğan, 2 milyon TL teklif edildiğini ancak satmayı düşünmediğini belirtti.
HER PARÇASINI KENDİ ELLERİYLE YAPTI
Ticaretle uğraşan Erdoğan, arkadaşlarının anlattığı Mad Max filmindeki araçlardan esinlenerek bu işe girişti. Boş zamanlarında hobi olarak başladığı proje, zamanla hayatının merkezine oturdu. 3.5 litre motor hacmine sahip, arkadan itişli ve iki kişilik arazi aracının her parçası el işçiliğiyle üretildi. Kaynak işinden koltuk döşemesine kadar her detay Fatih Erdoğan’ın emeğini taşıyor.
MOR RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR, GÖRENLER İKİ KERE BAKIYOR
Tamamen kendi tasarımı olan aracı mora boyayan Erdoğan, deneme sürüşlerini engebeli arazilerde gerçekleştiriyor. Gösterişli yapısıyla dikkat çeken araç, trafikte değil yalnızca özel arazilerde kullanılabiliyor. Römorka yüklenerek taşınan araç, gittiği her yerde ilgi odağı haline geliyor.
2 MİLYONLUK TEKLİFE HAYIR DEDİ
Araç kısa sürede dikkat çekince teklifler de beraberinde geldi. Erdoğan, el emeğiyle yaptığı aracına 2 milyon TL teklif edildiğini ancak satmayı düşünmediğini belirtti. Erdoğan, "Yeniden bir tane daha yapabilir miyim, emin değilim. Çok sabır isteyen bir iş. Bu yüzden gelen teklifleri geri çeviriyorum" diyerek aracına olan bağlılığını dile getiriyor.
"TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ YOK"
Bu aracı bir filmden ilham alarak yaptık. Arkadaşlarım yapmayı denemiş ama başarılı olamamışlar. Benden yardım istediler, ben de 'neden olmasın' dedim diyen Fatih Erdoğan, "Her parçasını tek tek şekillendirdim. Koltukları bile kendimiz yaptık. Herkes hayret ediyor, bu kadar uğraşmak kolay değil. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir şey yapmak istedik." dedi.
"YAPMAK İSTEYEN HERKES YAPABİLİR"
Sanayi esnafının bile aracın el yapımı olduğuna inanamadığını ifade eden Erdoğan, "Bazıları parçaları hazır aldığımı sanıyor ama tek tek bakınca sessiz kalıyorlar. Çünkü gerçekten elle yapıldı. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Ben yapabildiysem, isteyen herkes yapabilir" sözleriyle gençlere de ilham verdi.