Fiat'tan Çifte İndirim! Elinizi Çabuk Tutun Bu Fırsat Kaçmaz

Sıfır ticari araç almak isteyenler için kaçırılmaması gereken bu kampanyada, vatandaşlar 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz oranıyla yeni araç sahibi olma fırsatını yakalayacak. Fiat tarafından duyurulan kampanyanın detayları, sıfır araç almayı düşünenler için merak konusu haline geldi.

Fiat, Eylül kampanyasında, en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiorino ile birlikte Doblo Cargo ve Doblo Combi için 700 bin liraya kadar düşük faizli kredi seçeneklerini sundu. Özellikle Doblo Cargo modeli için sıfır faizli 200 bin liralık ek destek kampanyası da dikkat çekiyor.

Örneğin, Fiat Doblo Cargo almak isteyen bir müşteri, 200 bin liralık sıfır faizli kredi seçeneğinden faydalanarak 12 ay vade ile ayda sadece 16 bin lira gibi uygun bir geri ödeme ile araç sahibi olabiliyor.