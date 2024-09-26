Fiat'tan Çifte İndirim! Elinizi Çabuk Tutun Bu Fırsat Kaçmaz
Eylül ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin önde gelen otomobil markalarından Fiat, Doblo Cargo, Fiorino ve Doblo Combi modelleri için 700 bin liraya kadar kredi desteği sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır ticari araç almak isteyenler için kaçırılmaması gereken bu kampanyada, vatandaşlar 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz oranıyla yeni araç sahibi olma fırsatını yakalayacak. Fiat tarafından duyurulan kampanyanın detayları, sıfır araç almayı düşünenler için merak konusu haline geldi.
Fiat, Eylül kampanyasında, en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiorino ile birlikte Doblo Cargo ve Doblo Combi için 700 bin liraya kadar düşük faizli kredi seçeneklerini sundu. Özellikle Doblo Cargo modeli için sıfır faizli 200 bin liralık ek destek kampanyası da dikkat çekiyor.
Örneğin, Fiat Doblo Cargo almak isteyen bir müşteri, 200 bin liralık sıfır faizli kredi seçeneğinden faydalanarak 12 ay vade ile ayda sadece 16 bin lira gibi uygun bir geri ödeme ile araç sahibi olabiliyor.
Sıfır Fiat Fiorino sahibi olmak isteyenler için ise, Fiat, 2,99 oranında bir geri ödeme seçeneği ile 700 bin liralık kredi desteği sunuyor. Fiat'ın yeni kampanyası sayesinde Fiorino, 1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzinli modelinin fiyatları 809 bin ile 974 bin lira arasında değişiyor, bu da araç sahibi olmayı daha da kolaylaştırıyor.
Ancak, Fiat'ın resmi açıklamasına göre, Fiorino model araçların üretimi 2024 itibarıyla sona erecek. Bu nedenle, vatandaşların ilerleyen dönemlerde sıfır Fiorino bulmakta zorluk çekebileceği öngörülüyor. Fiat, bu kampanyalarla birlikte mevcut stoklarını eritmeye çalışırken, uygun fiyatlarla araç sahibi olma şansı tanıyor. Fiorino'nun kaldırılmasının ardındaki neden ise, markanın elektrikli araçlara geçiş sürecindeki stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Fiat'ın popüler modellerinden biri olan Fiorino Combi, piyasa uzmanları tarafından ticari ve aile aracı olarak bir araya getirilmiş orta segment bir araç olarak tanımlanıyor. Bu özellik, Fiorino'nun vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilme sebebi oluyor.
Güncel Fiorino fiyat listesi ise şöyle:
Pop 1.4 Fire 77 HP Benzinli: 834.900 TL
Pop 1.4 EKO 77 HP LPG: 854.900 TL
Pop 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 949.900 TL
Safeline 1.4 Fire 77 HP Benzinli: 849.900 TL
Safeline 1.4 EKO 77 HP LPG: 869.900 TL
Safeline 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 964.900 TL
Premio 1.4 Fire 77 HP Benzinli: 884.900 TL
Premio 1.4 EKO 77 HP LPG: 904.900 TL
Premio 1.3 M.Jet 95 HP Dizel: 999.900 TL