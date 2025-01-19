Fiat Gemileri Yaktı: Faizsiz 12 bin 500 Lira Taksitle 2025 Model Araba Sahibi Olacaksınız!

EGEA SEDAN'IN DONANIM SEÇENEKLERİ

Fiat Egea Sedan, 2025 model yılı itibarıyla Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Easy, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkarken, Limited donanım paketi, lüks ve yüksek teknolojiyi bir araya getiriyor.