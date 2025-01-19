Fiat Gemileri Yaktı: Faizsiz 12 bin 500 Lira Taksitle 2025 Model Araba Sahibi Olacaksınız!
Fiat, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat Egea Sedan modeli, şık tasarımı ve uygun fiyat politikasıyla öne çıkarken, Ocak 2025 kampanyalarıyla da büyük ilgi görüyor. Yeni kampanya kapsamında, Egea Sedan modeli için faizsiz taksit imkânı sunuluyor. İşte detaylar…
FAİZSİZ KREDİYLE AYDA 12.500 TL TAKSİT
Fiat, Egea Sedan modeline özel olarak yüzde 0 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında, otomobil fiyatının bir kısmı faizsiz krediyle karşılanırken, aylık geri ödeme 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda.
EGEA SEDAN'IN DONANIM SEÇENEKLERİ
Fiat Egea Sedan, 2025 model yılı itibarıyla Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Easy, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkarken, Limited donanım paketi, lüks ve yüksek teknolojiyi bir araya getiriyor.
2025 OCAK AYI KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ
Fiat'ın Ocak 2025 kampanyaları kapsamında, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli için 944.900 TL gibi cazip bir kampanyalı fiyat sunuluyor. İşte güncel fiyat listesi:
2025 MODEL YILI FİYATLARI
1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel - Benzinli):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.064.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 944.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel - Dizel):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.322.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 1.209.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik - Dizel):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.440.900 TL
2024 MODEL YILI FİYATLARI
1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel - Benzinli):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.049.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 929.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel - Dizel):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.287.900 TL
Kampanyalı Fiyat: 1.174.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik - Dizel):
Tavsiye Edilen Fiyat: 1.400.900 TL
KAMPANYA KOŞULLARI NELER?
Fiat tarafından sunulan kampanyalar, stoklarla sınırlı olmakla birlikte, fiyatlandırmanın otomobil modeline ve donanımına göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Ayrıca kampanyanın detayları için Fiat bayileriyle iletişime geçilmesi öneriliyor.