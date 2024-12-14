Fiat Egea’yı Toza Dumana Kattı! Piyasayı Dibe Çekecek Yeni Model Belli Oldu

Renault'un yeni Sedan modeli, Fiat Egea'nın uzun süredir süren liderliğine son vererek piyasada dikkat çekiyor. Peki, bu iki model arasındaki rekabeti kızıştıran ne? İşte ayrıntılar...

FİAT EGEA'NIN PİYASADAKİ ETKİSİ VE ÖZELLİKLERİ NELER?

İtalyan-Amerikan otomotiv grubu Stellantis'e bağlı Fiat, Egea modeli ile Türkiye’de otomobil piyasasında önemli bir yer edinmişti. 2015 yılında İstanbul Motor Show'da tanıtılan ve Türkiye’de satışa sunulan Fiat Egea, C segmenti bir aile aracı olarak geniş kitlelere hitap etti. Bursa'da üretilen Egea, 40’a yakın ülkeye ihraç ediliyor ve geniş donanım seçenekleriyle uygun fiyatıyla tercih ediliyor.

Gelişmiş navigasyon sistemleri, otomatik klima ve diğer modern donanımları ile dikkat çeken model, performans açısından da sınıfındaki beklentileri karşılıyor. Şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde sağladığı konfor ve yakıt verimliliği, Egea’yı fiyat-performans açısından cazip kılıyor.