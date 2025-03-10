Fiat Egea Fiyatlarını Güncelledi! En Ucuz Arabalar Açıklandı
İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Mart 2025 itibarıyla güncellenen fiyat listesini duyurdu. Türkiye’de en çok tercih edilen sıfır otomobiller arasında yer alan Fiat Egea modellerinin yanı sıra, Fiat 500, Panda ve Topolino gibi araçların da fiyatlarında değişiklik yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat’ın Türkiye’de en çok satan modelleri arasında yer alan Egea ailesi, sedan, cross, wagon ve hatchback versiyonlarıyla güncellenen fiyatlarla satışa sunuldu. Şirketin yayınladığı yeni fiyat listesine göre, bazı modellerde fiyat artışları dikkat çekerken, belirli versiyonlarda kredi kampanyalı indirimli fiyat seçenekleri de bulunuyor.
İŞTE GÜNCEL FİYATLAR
Mart 2025 itibarıyla Fiat’ın çeşitli modellerinin güncel fiyatları şu şekilde:
FİAT EGEA SEDAN
Easy: 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 1.084.900 TL (Kampanyalı: 984.900 TL)
Urban: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.530.900 TL
Lounge: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.585.900 TL
Limited: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.640.900 TL
FİAT EGEA CROSS
Street: 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 1.179.900 TL (Kampanyalı: 1.099.900 TL)
Urban: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.609.900 TL (Kampanyalı: 1.474.900 TL)
Lounge: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.664.900 TL
Limited: 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel - 1.719.900 TL
FİAT 500 SERİSİ
500e HB: 118 HP - 1.489.900 TL (Kampanyalı: 1.349.900 TL)
500e Cabrio: 118 HP - 1.554.900 TL (Kampanyalı: 1.389.900 TL)
500X Cross Plus: 130 HP Hibrit Otomatik - 1.536.900 TL
500X Soft Top: 130 HP Hibrit Otomatik - 1.587.900 TL
FİAT 600 SERİSİ
600e: 156 HP Elektrikli - 1.415.900 TL
600 MHEV: 136 HP Hibrit - 1.505.900 TL
FİAT TOPOLİNO SERİSİ
Topolino: 6 kW Elektrikli - 475.900 TL (Kampanyalı: 450.900 TL)
Topolino Dolcevita: 495.900 TL (Kampanyalı: 415.900 TL)
Fiat’ın yayınladığı güncel fiyat listesinin, piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak ilerleyen dönemlerde tekrar güncellenebileceği belirtiliyor.