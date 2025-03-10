Fiat Egea Fiyatlarını Güncelledi! En Ucuz Arabalar Açıklandı

Fiat’ın Türkiye’de en çok satan modelleri arasında yer alan Egea ailesi, sedan, cross, wagon ve hatchback versiyonlarıyla güncellenen fiyatlarla satışa sunuldu. Şirketin yayınladığı yeni fiyat listesine göre, bazı modellerde fiyat artışları dikkat çekerken, belirli versiyonlarda kredi kampanyalı indirimli fiyat seçenekleri de bulunuyor.