Felaketin Tarihini Açıkladı: Kabus Yılı Olacak!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tesislerin boş olduğunu ve turizm sektörünün sancılı günler yaşadığını söyledi. İşler, "2024'ün yıl sonunu nasıl getireceğimizi bilemiyoruz. Bu yanlış uygulamalardan dolayı 2025'de böyle girersek 2025 Türk turizmi ve ülke ekonomisi için kabus yılı olacak" dedi.

İşler, şunları söyledi:

"2024 yılı sezon başında umutlarımız vardı, iyi bir rezervasyon akışı vardı. Fakat haziran ayından itibaren ciddi bir düşüş yaşamaya başladık. Bunun en büyük sebeplerinden biri Türkiye'deki enflasyonist ortam. ÖTV gibi yan vergilerin çok yükselmesi ve karşılığında da rekabetçi ortamda Avrupa'daki rakiplerimiz ve diğer ülkelere göre pahalı kalmamızın büyük bir dezavantajını yaşıyoruz.

Bir başka sebebi ise Avrupa şampiyonası. Özellikle Avrupalılar rezervasyonlarını geciktirdiler. Orada yaşayan gurbetçi diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımız da işleri güçleri olduğu için özellikle haziran ve temmuz rezervasyonlarını iptal ettiler, ötelediler. Bizim için 2024 yılı mayıs ayı başında bir umut vaatederken haziranda, temmuzda bir kabusa döndü, rezervasyonlarımız çok ağırlaştı ve yavaşladı. Tabii Türkiye bu durumda aksiyonlar vermek zorunda kaldı ve indirimlere gitti. Maalesef ki bu indirimler turizmcinin cebinden çıkıyor. Çünkü alt tarafta baskılanıyoruz. Sürekli olarak bir maliyet artışı var. Piyasada döviz artmadığı halde sürekli olarak maliyetlerde artış var. Elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Yerel yönetimler suya yüzde 100 zam yapıyor. Ulaşımda belediyeler zam yapıyor derken bu baskıyı ister istemez yiyoruz ve enflasyonla mücadele şu anda tam anlamıyla başarılı gitmiyor. Turizmci de oteli boş kalacağına erken rezervasyon fiyatlarına inmek zorunda kaldı. Aradaki makası da maalesef şu anda turizmce göğüslemek zorunda kalıyor.