FED'in Faiz Kararını Ekonomistler Nasıl Yorumladı?

Fed'in jumbo faiz indirim kararı piyasada yeni bir dönemin de kapısını açtı.

Karar öncesinde daha önce pek görülmeyen ayrışma dikkat çekerken, kararın hemen sonrasında piyasanın bakış açısı da önemli başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Piyasadaki bu gelişmeyi ekonomistler nasıl yorumladı?

Bloomberg'in derlediği habere göre işte karar sonrası ilk yorumlar:

Mohamed El Erian - Bloomberg Yazarı

Bu sadece 50 baz puanlık bir indirim değil, bu güvercin 50 baz puanlık bir indirim. Benim sorum, faizleri indirmemeye karar verdikleri Temmuz ayından bu yana ne değişti de şimdi bu çok agresif indirim ve agresif sinyaller geldi?

Paresh Upadhyaya - Amund ABD Tahvil ve Kur Stratejisi Direktörü

Piyasa Fed'i 50 baz puanlık indirime teşvik etti. Piyasalar 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını daha fiyatlamaya hevesli olsa da, açıklamada yapılan değişiklikler Fed'in verilere bağlı kalmaya devam ettiğini ve 25 baz puana kolayca inebileceğini gösteriyor.

Garrett Melson - Natixis Advisors LLC Portföy Stratejisti

Reel faizler ne kadar sıkıysa ve kısıtlayıcı bölgeye ne kadar uzaksa, nötr seviyeye daha hızlı dönmek için gevşemeyi öne almak mantıklıdır. Pozitif bir 50 baz puan, bu mesajı yüksek sesle ve net bir şekilde gönderir ve bence piyasalar için anahtar olan sinyaldir. Powell işgücü piyasaları için oyunda ve bu da nihayetinde risk iştahını destekliyor.

Steve Sosnick - Interactive Brokers LLC Başstratejisti

Hisse yatırımcıları istediklerini aldılar, en azından şimdilik. Üçüncü paragrafta 'risk dengesi' ifadesinin iki kez kullanılmasını ilginç buluyorum, bu nedenle göreceli denge hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebiliriz, ancak açıklama kesinlikle bir bütün olarak güvercin. Şimdi asıl soru, bunun ne kadarının daha önce yedi gün boyunca yükselmiş olan bir piyasa tarafından fiyatlanmış olduğudur.

Cameron Dawson - NewEdge Wealth CIO'su

Hisse senetleri, ABD ekonomik büyümesinde devam eden esneklik işaretlerinin yanı sıra destekleyici bir Fed'in zemininden yararlanıyor. Bu, daha güçlü büyümeden yararlanan döngüsel alanlar ve düşen getiri ortamından yararlanan faiz oranına duyarlı alanlar da dahil olmak üzere geniş hisse senetleri için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Dave Mazza, Roundhill Investments CEO'su

FOMC, son beklentilere paralel olarak 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu indirim, Fed'in istihdam tablosuyla ilgili endişelerini kabul ediyor ve bu da kısa vadede risk duyarlılığı için iyiye işaret. Bu adım kesinlikle güvercin bir tavır.