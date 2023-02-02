Fed'in faiz kararı sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Fırsata çevirmek gerek, getirisi altından fazla
Piyasalar Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarına kilitlenmişti. Beklenen haber geldi ve Fed öngörüldüğü gibi 25 baz puan artırdı. Yatırımcıların yakından takip ettiği veriler sonrası gözler altına çevrildi.
Fed yeni yılın ilk faiz kararını 22.00'de açıkladı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti.
Enflasyonun kısmen gevşediğine dikkat çeken yetkililer faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını dile getirdi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ise 'şahin tonda' yorumlandı.
Türkiye piyasaları ise gözlerini dolar kuru ve altın fiyatına çevirdi. Kararın ardından dolarda büyük bir hareketlilik görülmezken altında hafif yönlü bir artış izlendi.
Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarı geldi.