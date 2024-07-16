Fed'in Faiz İndirimi Sinyali Altını Hareketlendirdi: Tarihi Zirveyi Solladı

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin güçlenmesi, altının ons fiyatını 42 dolar yükselterek 2 bin 464 dolar seviyesine taşıdı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini açıklaması, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara ilgisini artırdı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

MAYIS REKORUNU KIRDI

ABD'de enflasyonun haziran ayında belirgin bir şekilde zayıflamasının ve Powell'ın dünkü "güvercin" değerlendirmesinin ardından bugün altının ons fiyatı 2 bin 464 dolarla rekor tazeleyerek, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı düne göre 42 dolar arttı.

En son mayıs ayında altının ons fiyatı 2 bin 450,10 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

Öte yandan, altının ons fiyatı bu yılın başlarında merkez bankalarından gelen taleple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisinin yatırımcıların değerli metale olan ilgisini azaltmasıyla geri çekilmişti.

Kaynak: AA