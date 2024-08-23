Fed'den Faiz İndirimine Yeşil Işık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Piyasaların merakla beklediği faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin konuşan Powell, "Gelecek verilerin görünümüne ve risk dengesine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Fed'den Faiz İndirimine Yeşil Işık

Uzun süredir uluslararası finans piyasalarının beklediği açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Jole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndaki konuşmasında geldi.

5.25-5.50 seviyeleri ile son 20 yılın en yüksek faiz politikasını uygulayan ABD'de hem iç hem de dış piyasalar, faizlerin ne zaman indirileceğine odaklanmış durumda. Altın ve döviz yatırımcısının kaderini belirleyecek başlangıç için dikkat çeken ifadeler kullanan Powell, faiz indirimlerine yeşil ışık yaktı.

"PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERE GELİYORUZ"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelişmiş ülkelerde tarihi seviyelere çıkan faizlerin ardından geçtiğimiz aylarda Avrupa Merkez Bankası'nın başlattığı faiz indirimi ile birlikte parasal sıkılaşma politikaları dünya genelinde tersine dönmüş durumda.

Fed'in alacağı faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Powell, "Politikanın düzenlenme zamanı geldi. Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi." ifadelerini kullandı.

FAİZLER NE ZAMAN İNDİRİLECEK?

Faiz indiriminin zamanlaması ya da hızına ilişkin net ifadeler kullanmayan Powell, iki durumun da gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine bağlı olacağının mesajını verdi.

İşsizliğin ani bir yükselişe geçmemesinin beklenildiğini aktaran Powell, şu ifadeleri kullanarak konuşmasını noktaladı:

"İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.

Parasal politikamız dezenflasyon için önemli rol oynadı. Enflasyon baskısını önlemek için aldığmız önlemler devam etti. Enflasyonun yeniden dengeleneceğini öngördük ve beklentilerimiz bu amaç etrafında şekillendi."

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