Fed'den Faiz Artışı Sinyali: Piyasalar Hareketlendi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmesi halinde para politikasında yeniden sıkılaşmanın gündeme gelebileceğini söyledi. Waller, Fed'in enflasyonla mücadelede 'bir yol ayrımında' olduğunu vurguladı.

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Fed'den Faiz Artışı Sinyali: Piyasalar Hareketlendi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verilerinin para politikasının geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi. New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuşan Waller, ABD ekonomisinin reel tarafında güçlü bir görünümün sürdüğünü belirtti. Gümrük tarifeleri nedeniyle artan maliyetlere ve Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarına etkisine rağmen tüketici harcamalarının dirençli kaldığını ifade eden Waller, iş gücü piyasasının da Fed'in hedefleriyle uyumlu bir seyir izlediğini kaydetti.

'ENFLASYON YİNE YÜKSEK GELİRSE...'

Ancak enflasyon cephesinde belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Waller, sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla asıl soru şu: Çekirdek enflasyon yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi, yoksa yüzde 2'lik hedefimize doğru gerilemeye başlayacağı bir dönüm noktasına mı ulaştı? İzleyeceği yön, para politikasının seyri açısından çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Bu hafta çekirdek enflasyon verisi yine yüksek gelirse, FOMC'nin yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekecektir."

Kaynak: AA

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