Fed'den dolara kilit: Baskı sürüyor!

Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılması doları baskıladı.

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 18,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7575 ve en yüksek 18,8446 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8102'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Dün yüzde 0,1 artışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,8'den işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem