Fed ve Orta Doğu Krizi Fiyatları Vurdu: Altında Şok Düşüş

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Altın piyasaları, küresel gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen şahin sinyallerin baskısı altında yönünü aşağıya çevirdi. Dün ons altındaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 0,2 kazançla 6 bin 629 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne düşüşle başladı.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Güne düşüş eğilimiyle giren gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altına inerek 6 bin 590 lira seviyesine çekildi. Aynı dakikalarda serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 240 liradan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,7 kayıpla 4 bin 457 dolar seviyesinde dengelendi.

KUVEYT'TEKİ ÇATIŞMALAR VE FED KISKACI

Altın fiyatlarındaki bu gerilemede, Orta Doğu’da Kuveyt Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen kamikaze İHA saldırısı gibi jeopolitik krizlerin ABD-İran diplomatik görüşmelerini çıkmaza sokması ana etken oldu. Tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyonist baskıları yeniden canlandırdı. Bu durum, merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişeleri artırarak altına kan kaybettirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalar da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artarak 7 milyon 618 bine ulaştı ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu veri Fed'in bir sonraki adımının faiz oranlarını artırmak olacağı yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Para politikası cephesinde de Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını şimdilik sabit tutmanın makul olduğunu ancak yüksek seyreden enflasyon karşısında yakında adım atmak zorunda kalınabileceğini ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, altın piyasasının seyrini değiştirebilecek yoğun bir veri trafiğinin takip edileceğini belirtiyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri, ABD ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu yatırımcıların odağında olacak.

Kaynak: AA