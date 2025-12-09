Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti

Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklerken, Powell’ın olası sert mesajları piyasada temkinli havaya yol açıyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.193 dolar, gram altın ise 5.727 liradan işlem görüyor.

Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti
Altın piyasasında canlı ve güncel fiyatlar, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıf seyri, sarı metalin yeni haftaya yükselişle başlamasını sağlamıştı. Ancak indirim beklentileri sürse de bugün altın tarafında daha zayıf bir görünüm öne çıkıyor.

Fed Başkanı Powell’ın daha sert bir söylem kullanabileceğine yönelik yorumlar, altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla ons altın 4.193 dolar, gram altın ise 5.727 lira civarında işlem görüyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı günü için gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar:

GRAM ALTIN

Alış: 5.726,9190

Satış: 5.727,6850

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.192,25

Satış: 4.193,07

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.163,0700

Satış: 9.364,7600

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.652,2800

Satış: 37.344,5100

TAM ALTIN

Alış: 37.529,00

Satış: 37.859,00

YARIM ALTIN

Alış: 18.274,76

Satış: 18.735,70

ZİYNET ALTINI

Alış: 36.664,09

Satış: 37.356,80

ATA ALTIN

Alış: 38.351,48

Satış: 39.319,36

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.251,79

Satış: 5.501,56

GREMSE ALTIN

Alış: 93.476,00

Satış: 94.503,00

Piyasalar Açıldı, Gözler Kurda! Dolar ve Euro Güne Hızlı Başladı

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
