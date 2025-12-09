Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti
Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklerken, Powell’ın olası sert mesajları piyasada temkinli havaya yol açıyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.193 dolar, gram altın ise 5.727 liradan işlem görüyor.
Altın piyasasında canlı ve güncel fiyatlar, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıf seyri, sarı metalin yeni haftaya yükselişle başlamasını sağlamıştı. Ancak indirim beklentileri sürse de bugün altın tarafında daha zayıf bir görünüm öne çıkıyor.
Fed Başkanı Powell’ın daha sert bir söylem kullanabileceğine yönelik yorumlar, altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla ons altın 4.193 dolar, gram altın ise 5.727 lira civarında işlem görüyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı günü için gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN
Alış: 5.726,9190
Satış: 5.727,6850
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.192,25
Satış: 4.193,07
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.163,0700
Satış: 9.364,7600
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.652,2800
Satış: 37.344,5100
TAM ALTIN
Alış: 37.529,00
Satış: 37.859,00
YARIM ALTIN
Alış: 18.274,76
Satış: 18.735,70
ZİYNET ALTINI
Alış: 36.664,09
Satış: 37.356,80
ATA ALTIN
Alış: 38.351,48
Satış: 39.319,36
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.251,79
Satış: 5.501,56
GREMSE ALTIN
Alış: 93.476,00
Satış: 94.503,00
Kaynak: Haber Merkezi