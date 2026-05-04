Fed Rüzgarı Sert Esti: Altın Düşüşe Geçti

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, küresel enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve Fed’in faiz politikasına ilişkin sert tonlu açıklamaları, altın piyasasında yönü aşağı çevirdi. Yeni haftaya temkinli başlayan değerli metal, sınırlı da olsa değer kaybı yaşadı.

Spot altın, sabah saatlerinde yüzde 0,1 oranında düşüşle 4.608 dolar seviyesine gerilerken, gram altın da benzer şekilde yüzde 0,1’lik kayıpla 6.699 TL civarında işlem gördü. Buna karşın gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi; ons gümüş yüzde 0,2 artışla 75,50 dolar seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda dikkatler enerji arzına çevrilmiş durumda. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması, enerji ve taşımacılık maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 108 doların üzerine çıkması, enflasyonist baskıları artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Artan enflasyon endişeleri, Fed’in bu yıl faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken, piyasada yeniden faiz artırımı senaryolarının konuşulmasına yol açtı. Geçtiğimiz hafta açıklanan karar sonrası gelen şahin mesajlar da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6733 TL, en düşük 6671 TL seviyesini gördü. Gram altın 6703 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 4634 dolar, en düşük 4591 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 4612 dolar seviyesinde seyrediyor.

