Fed Kararı Sonrası Piyasalarda Tansiyon Fırladı: Altından Sert Yükseliş, Euro ve Gümüşten Rekor

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla gözlerini çevirdiği kararını duyuran Fed, 25 baz puan indirimle politika faizini 3,50-3,75'e aralığına çekti. Küresel ekonomiyi hızla etkileyen bu karar sonrası piyasalarda tansiyon arttı.

Altının ons fiyatı 4 bin 188 dolar seviyesine düşerken, gram altın da 5 bin 733 TL'den satılmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının başlamasıyla altının ons fiyatı 4 bin 238 dolara kadar çıktı, küçük yatırımcının gözdesi gram altın ise 5 bin 804 TL oldu.

GÜMÜŞ VE EURODAN REKOR

Bir süredir yükselişte olan gümüş fiyatları ise tarihi zirvesini gördü. Ons gümüş sabah saatlerinde 61,47 dolarla yeni rekorunu kırdı. Spot gümüş ise 23.30 itibarıyla 61,17 dolardan satıldmaya başlandı.

Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 42,59'dan alıcı buluyor. Euro/TL paritesi ise ciddi oranda yükseliş kaydederek 49,87 düzeyini geçip yeni zirvesini gördü.

