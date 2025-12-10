Fed Kararı Sonrası Piyasalarda Tansiyon Fırladı: Altından Sert Yükseliş, Euro ve Gümüşten Rekor

Fed'in bugün açıkladığı faiz kararı sonrası piyasalarda tansiyon yükseldi. Merkez Bankası fed faizi 25 baz puan indirince gram altın kritik seviyeyi aştı, euro/TL ile gümüşten ise rekor geldi.

Son Güncelleme:
Fed Kararı Sonrası Piyasalarda Tansiyon Fırladı: Altından Sert Yükseliş, Euro ve Gümüşten Rekor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla gözlerini çevirdiği kararını duyuran Fed, 25 baz puan indirimle politika faizini 3,50-3,75'e aralığına çekti. Küresel ekonomiyi hızla etkileyen bu karar sonrası piyasalarda tansiyon arttı.

Altının ons fiyatı 4 bin 188 dolar seviyesine düşerken, gram altın da 5 bin 733 TL'den satılmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının başlamasıyla altının ons fiyatı 4 bin 238 dolara kadar çıktı, küçük yatırımcının gözdesi gram altın ise 5 bin 804 TL oldu.

Fed Kararı Sonrası Piyasalarda Tansiyon Fırladı: Altından Sert Yükseliş, Euro ve Gümüşten Rekor - Resim : 1

GÜMÜŞ VE EURODAN REKOR

Bir süredir yükselişte olan gümüş fiyatları ise tarihi zirvesini gördü. Ons gümüş sabah saatlerinde 61,47 dolarla yeni rekorunu kırdı. Spot gümüş ise 23.30 itibarıyla 61,17 dolardan satıldmaya başlandı.

Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 42,59'dan alıcı buluyor. Euro/TL paritesi ise ciddi oranda yükseliş kaydederek 49,87 düzeyini geçip yeni zirvesini gördü.

Fed Faiz Kararını AçıkladıFed Faiz Kararını AçıkladıEkonomi
Piyasada FED Öncesi Geri Sayım! Altın TırmanıştaPiyasada FED Öncesi Geri Sayım! Altın TırmanıştaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Euro FED
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Dev Bankadan 2026 İçin Asgari Ücret Tahmini Dev Bankadan 2026 İçin Asgari Ücret Tahmini
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fed Faiz Kararını Açıkladı Fed Faiz Kararını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi