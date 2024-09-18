FED Kararı Sonrası Altından Yeni Rekor!

Fed'in jumbo faiz indirimi altın fiyatlarında yeni rekor getirdi.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2 bin 597 doları test etti. Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de gram altın 2 bin 843 TL oldu.

Fed yetkilileri özellikle istihdam tarafındaki duruma vurgu yaparak politika faizinde 50 baz puanlık indirim kararı aldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 25 baz puan indirim yönündeydi.

Goldman Sachs Group Inc. analistleri yayımladıkları bir notta, altının önümüzdeki yılın başlarında ons başına 2 bin 700 dolara yükselmesinin muhtemel olduğunu öngörmüştü.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 25 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.