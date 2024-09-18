Fed Kararı Öncesi İbre Yukarıda! Altın Durdurulamıyor

Para piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı faiz kararına çevrilmişken, altında hareketli dakikalar yaşanıyor. Fed’in kararı öncesi rekor seviyesine yakın hareket eden gram altın, 2 bin 817 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 816 liradan tamamlamıştı. Gram altın yeni güne de yatay bir seyirle başlarken, Fed’in kararı öncesi rekor seviyesine yakın hareket etmeye devam ediyor.

Gram altın an itibarıyla 2.817 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4.696’den işlem görüyor. Yarım altın, 9.383 TL’den işlem görürken, Cumhuriyet altının fiyatı ise 18.698 oldu.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 dolar seviyesinin ise destek, 2 bin 580 ve 2 bin 600 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.