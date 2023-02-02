FED faiz kararını açıkladı: Dolarda 16 yıl sonra bir ilk yaşandı!

FED VİTES DÜŞÜRDÜ

Her ne kadar gelinen faiz aralığı son 16 yılın en yüksek seviyesi olsa da, FED, üst üste aldığı 50 baz puanlık artış kararlarını yumuşatmaya gitmiş görünüyor. Son olarak Aralık ayında karar açıklayan FED, politika faizinde 50 baz puan artışa gitmişti.