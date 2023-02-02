FED faiz kararını açıkladı: Dolarda 16 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Amerikan Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED faizleri 25 baz puan artırdı. Böylece ABD'de faizler son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseldi.
Covid-19 pandemisinin ardından pek çok ülke sıkı para politikalarına giderken, ABD Merkez Bankası (FED) politika faizinde 25 baz puan artışa giderek 16 yıl aradan sonra ABD'de faizleri 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
Birçok ekonomist ve piyasalar hakkında görüş bildiren uzman da günler öncesinden 25 baz puan artış yaşanacağına işaret etmişti.
FED VİTES DÜŞÜRDÜ
Her ne kadar gelinen faiz aralığı son 16 yılın en yüksek seviyesi olsa da, FED, üst üste aldığı 50 baz puanlık artış kararlarını yumuşatmaya gitmiş görünüyor. Son olarak Aralık ayında karar açıklayan FED, politika faizinde 50 baz puan artışa gitmişti.
ABD'de yüksek enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed, aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.