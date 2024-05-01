Fed, faiz kararını açıkladı: 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek sabit tuttu.

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Fed, faiz kararını açıkladı: 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek, beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Fed'in aldığı bu karar, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın korunması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilirken, faiz oranlarının sabit tutulması, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve istihdam piyasasının güçlü kalması için gerekli olduğu savunuldu.

BEKLENENDEN UZUN OLABİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faiz kararını sabit tutma kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılmasının zaman alabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada; 'Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir.' dedi.

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