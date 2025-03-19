FED FAİZ KARARI Son Dakika: En Kritik Sınav! Trump'ın Tarifeleri Sonrası Herkes Bunu Merak Ediyordu: ABD Merkez Bankası Duyurdu

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik politikalarının yarattığı belirsizlik artarken tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına çevrilmişti. Piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı belli oldu. Peki Fed faiz kararı ne oldu? İşte detaylar.

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FED FAİZ KARARI Son Dakika: En Kritik Sınav! Trump'ın Tarifeleri Sonrası Herkes Bunu Merak Ediyordu: ABD Merkez Bankası Duyurdu

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı, Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileri ve ekonomi politikalarındaki sert tutumunun ekonomi üzerinde belirsizlik yaratması nedeniyle tüm dünyanın radarındaydı.

FED FAİZ KARARI Son Dakika: En Kritik Sınav! Trump'ın Tarifeleri Sonrası Herkes Bunu Merak Ediyordu: ABD Merkez Bankası Duyurdu - Resim : 1

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Fed merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Ekonomistler faiz oranlarının yüzde 4,25-4,5 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyordu. Ve kritik karar verildi. Fed faizleri beklentiler kapsamında sabit bıraktı.
Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. Fed'in karar metninde ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yükseldiği belirtildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Banka yetkilileri bu yıl ve gelecek iki yıl için büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, 2025 yılı için yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e ve 2027 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi. Fed yetkilileri, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak korudu.

FED FAİZ KARARI Son Dakika: En Kritik Sınav! Trump'ın Tarifeleri Sonrası Herkes Bunu Merak Ediyordu: ABD Merkez Bankası Duyurdu - Resim : 2

Fed yetkilileri medyan faiz tahminini bu yıl için yüzde 3,9, gelecek yıl için yüzde 3,4, 2027 yılı için yüzde 3,1 ve uzun dönem için yüzde 3,0 olarak devam ettirdi. Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e çıkarken, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2, 2027 beklentisi yüzde 2,0 olarak kaldı.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıktı; 2027 ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan tahmini değişmedi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4' çıkarırken, gelecek iki yıl için tahminini yüzde 4,3, uzun dönem için yüzde 4,2 olarak korudu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi

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