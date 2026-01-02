Fed Belirsizliği Piyasaları Sarstı! Dolar, Euro ve Sterlin Rekor Peşinde

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 43,0270 seviyesinden işlem görüyor. Euro ve sterlin de değer kazanırken, yatırımcılar Fed başkanlığı belirsizliği ve faiz politikalarına odaklandı. Yurt içi ve dünya genelinde açıklanacak PMI verileri izlenecek

Çarşamba günü yatay bir seyir izleyen kur, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,9560’tan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.15 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair süren endişeler ve faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği adayın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

Mayıs ayında Fed Başkanlığı görevini Powell’dan devralacak yeni başkanın daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor. Analistler, yatırımcıların hem yurt içinde açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ile imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, hem de yurt dışında dünya genelinde açıklanacak PMI rakamlarını yakından takip edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

