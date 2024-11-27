Faturası 300 TL'den Fazla Gelenler Dikkat: Son 3 Gün Kaldı
Artan fatura yükünü hafifletmek için İş Bankası, müşterilerine fatura desteği kampanyası düzenledi. Son 3 gün içinde yapılacak ilk fatura ödeme talimatı karşılığında 300 TL destek sağlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte faturalarımızın kabarması, bütçelerimizi zorlamaya başladı. Bu dönemde İş Bankası, müşterilerine nefes aldıracak bir kampanya başlattı. 30 Kasım'a kadar yapılacak ilk fatura ödeme talimatı karşılığında 300 TL MaxiPuan hediye ediliyor. Kampanyanın detayları belli oldu.
KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?
İş Bankası bireysel müşterileri kampanyaya katılabilir. 24 Ekim'e kadar herhangi bir fatura talimatı vermemiş olmak ve 30 Kasım'a kadar yeni bir fatura ödeme talimatı oluşturmak yeterlidir. Kampanyaya katılan müşterilere 300 TL MaxiPuan hediye edilir.
SON 3 GÜN KALDI
30 Kasım'a kadar talimatlı fatura ödemesi yapanların MaxiPuan'ları 04 Aralık itibarıyla, 31 Aralık'a kadar talimatlı fatura ödemesi yapanların MaxiPuan'ları ise 2 Ocak 2025 itibarıyla hesaplarına yükleneceği belirtildi.
Kampanya sadece ilk fatura ödeme talimatı için geçerlidir. Kampanya süresi 30 Kasım 2024 olarak belirlendi.