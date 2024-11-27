Faturası 300 TL'den Fazla Gelenler Dikkat: Son 3 Gün Kaldı

KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

İş Bankası bireysel müşterileri kampanyaya katılabilir. 24 Ekim'e kadar herhangi bir fatura talimatı vermemiş olmak ve 30 Kasım'a kadar yeni bir fatura ödeme talimatı oluşturmak yeterlidir. Kampanyaya katılan müşterilere 300 TL MaxiPuan hediye edilir.