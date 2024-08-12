Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı

Bu durum, özellikle zaten yüksek gelen faturalarla boğuşan tüketiciler için ek bir maliyet oluşturacak.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, bankaların komisyon gelirlerinde bu yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 158 oranında büyük bir artış kaydedildi. Bankalar, bu yeni düzenlemeleri SMS ve internet siteleri üzerinden vatandaşlara duyurdular.