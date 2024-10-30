Faturalar Bu Tarihten İtibaren 2 Katına Çıkacak: Milyonlarca Aboneyi Kapsayan Flaş Değişiklik
Milyonlarca aboneye kötü haber geldi. Elektrik faturaları şubat ayından itibaren 2 katına çıkacak. 1050 TL'nin üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarıyla elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle, yüksek elektrik tüketen konutlar için sübvansiyonlar kaldırılarak gerçek maliyetler yansıtılmaya başlanacak.
Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle, aylık 417 kilowattsaat ve üzeri elektrik tüketen haneler, elektriği daha yüksek bir fiyattan satın alacak. Bu durum, özellikle büyük evlerde oturanlar, çok sayıda elektrikli eşya kullananlar ve elektrikli araç sahiplerini doğrudan etkileyecek.
FATURALAR 2 KATINA ÇIKACAK
Hükümetin bu kararı, enerji tasarrufunu teşvik etmek ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla alındı. Ancak, yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için bu durum ek bir yük oluşturacak. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunurken, bunun da yüzde 3'ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceği belirtildi.
YÜZDE 97 CİVARI BİR ARTIŞ OLACAK
Sektör uzmanları, bu düzenlemenin bazı hanelerin elektrik faturalarını iki katına çıkarabileceğini öngörüyor. Bir sektör kaynağı, "Aylık tüketimi 420 kilowatt-saat civarı olan bir fatura şu anda yaklaşık bin lira ödüyor. Eğer bahsedildiği gibi 5 bin kilowatt-saat üzerinden bir son kaynak tedarik düzenlemesi yapılırsa 2 bin lira fatura ödenmiş olacak. Bu da yüzde 96-97 civarı bir artış demek" diye konuştu.
VATANDAŞLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?
Elektrik tüketiminizi takip edin: Aylık tüketiminizi düzenli olarak kontrol ederek yüksek faturalarla karşılaşma riskini azaltabilirsiniz.
Enerji tasarrufu yapın: Evinizde gereksiz ışıkların açık bırakılmaması, beyaz eşyaların enerji verimliliği sınıfına dikkat edilmesi gibi basit önlemlerle önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.
Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirin: Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak uzun vadede elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz.
Devlet desteklerinden yararlanın: Hükümetin enerji tasarrufu için sunduğu desteklerden faydalanabilirsiniz.