Faturalar Bu Tarihten İtibaren 2 Katına Çıkacak: Milyonlarca Aboneyi Kapsayan Flaş Değişiklik

YÜZDE 97 CİVARI BİR ARTIŞ OLACAK

Sektör uzmanları, bu düzenlemenin bazı hanelerin elektrik faturalarını iki katına çıkarabileceğini öngörüyor. Bir sektör kaynağı, "Aylık tüketimi 420 kilowatt-saat civarı olan bir fatura şu anda yaklaşık bin lira ödüyor. Eğer bahsedildiği gibi 5 bin kilowatt-saat üzerinden bir son kaynak tedarik düzenlemesi yapılırsa 2 bin lira fatura ödenmiş olacak. Bu da yüzde 96-97 civarı bir artış demek" diye konuştu.