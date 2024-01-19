Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa

Gazeteci Fatih Portakal, tarih vererek emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddiasını dile getirdi.

Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa - Resim: 1

Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.

1 5
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa - Resim: 2

Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.

2 5
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa - Resim: 3

Gazeteci Fatih Portakal, dün SZC TV yayınında dikkati çeken bir iddiada bulundu.

3 5
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa - Resim: 4

"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz" diyen Portakal, şöyle devam etti:

4 5
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa - Resim: 5

"Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa."

5 5