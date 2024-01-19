Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa
Gazeteci Fatih Portakal, tarih vererek emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddiasını dile getirdi.
Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.
Gelişme, Türkiye'de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın mesajının altındaki yorumlar dikkat çekti.
Gazeteci Fatih Portakal, dün SZC TV yayınında dikkati çeken bir iddiada bulundu.
"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz" diyen Portakal, şöyle devam etti:
"Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa."