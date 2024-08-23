Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu

2025'e 4 ay kala milyonlarca çalışan alacağı asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmış ve çalışanların eli biraz olsun rahatlamıştı. Bu yıl ise ara zam yapılmadı. Şimdi gözler 2025 yılında.

Kamusonhaber'deki habere göre; Milyonlarca emekliye temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam gerçekleşirken, memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yansıtıldı. Ancak asgari ücretlilere temmuz ayında bir ara zam yapılmadı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal, ocak ayında asgari ücretin geleceği rakamı açıkladı.