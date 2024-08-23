Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu
Fatih Portakal, ocak ayında asgari ücretin geleceği seviyeyi açıkladı. Asgari ücret bakın ne kadar olacak?
2025'e 4 ay kala milyonlarca çalışan alacağı asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmış ve çalışanların eli biraz olsun rahatlamıştı. Bu yıl ise ara zam yapılmadı. Şimdi gözler 2025 yılında.
Kamusonhaber'deki habere göre; Milyonlarca emekliye temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam gerçekleşirken, memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yansıtıldı. Ancak asgari ücretlilere temmuz ayında bir ara zam yapılmadı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal, ocak ayında asgari ücretin geleceği rakamı açıkladı.
Enflasyon artışıyla beraberinde hayat pahalılığı pek çok vatandaşı derinden yaralıyor. Öyle ki 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşı ve 17 bin 2 TL asgari ücretle geçinmek zorlaşıyor. Açlık sınırı bile 20 bin TL’nin üzerine gelmesi durumu gözler önüne seriyor.
Bilindiği üzere emeklilere temmuz ayında bir zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam gerçekleşirken, memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye getirildi.
Asgari ücretlilere ise temmuz ayında bir ara zam gelmedi. Bu noktada pek çok çalışan maaşlarının enflasyon karşısında erimesinden dolayı ara zam yapılmamasını eleştiriyor. Asgari ücretliler ise şimdiden gözünü Ocak ayındaki zamma çevirdi.
2025 yılında asgari ücret ne olacak? Ünlü gazeteci Fatih Portakal, asgari ücretteki rakamı sızdırdı. Portakal, ilk olarak asgari ücretin 13 bin 204 TL’ye kadar enflasyona karşın düştüğünü açıklayarak kara haberi verdi.
Portakal, ocak ayında gelecek olan zam oranını ise şu şekilde açıkladı;
"Yüzde 38 enflasyon beklentisine göre zam yapılıyor. En az yüzde 60. Yanlış duymadınız, en az yüzde 60 zam yapması gerekiyor. Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK masaya oturduğunda yüzde 60'ın altında asgari ücret artmaması gerekiyor. O da 27 bin TL para yapar. Verirler mi? İmkansız."