Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

"Dur daha bu antre. Bu düşüşü hiçbir şeye yormuyorum. Bu düşüş planlı bir düşüştür. Niye planlı bir düşüştür? Biliyorsun ekonomi yönetimimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırımcılarla, fonlarla toplantı yapıyor ve onları Türkiye'ye davet ediyor.