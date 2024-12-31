Fast Foodun Pabucunu Dama Attı: Derbi Günlerinde En Çok O Sipariş Ediliyor

Pluxee Türkiye, çalışanların harcama alışkanlıklarını analiz ederek 2024 yılının trendlerini açıkladı. Kullanıcı alışkanlıklarına dair farklı başlıkların analiz edildiği çalışmaya göre, Pluxee kullanan çalışanlar 2024 yılında haftanın her günü en çok fast food restoranlarını tercih ederken Türkiye genelinde kişi başı ortalama harcama tutarı yüzde 82 arttı. Derbi maçlarının olduğu günlerde ise yemek tercihlerinin galibi kebap oldu. Öte yandan, son iki yılda online ödemeyi tercih eden tüketici sayısı neredeyse 3 kat arttı.

DERBİLERDE EN ÇOK KEBAP SİPARİŞ EDİLDİ

Pluxee, çalışanların harcama alışkanlıkları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. 2024 yılında genel Türkiye tablosuna bakıldığında bir yemek için ödenen ortalama tutar yüzde 82 arttı. Türkiye’de çalışanlar 2024 yılında hafta içi hafta sonu fark etmeksizin en çok fast food tüketmeyi tercih etti; bu kategoride kişi başı ortalama harcama tutarı ise 237 TL oldu. Türkiye’nin tercihi derbi maçlarının olduğu günlerde ise değişti. Derbilerde en çok kebap siparişi verildi.

EĞLENCE SEKTÖRÜ FAST FOOD TERCİH EDİYOR

Sektör kırılımlarına da yer verilen analize göre, eğlence sektörü en sık fast food ürünlerini tercih eden sektör olarak öne çıktı. İnşaat sektörünün tercihi lokantalardan yana olurken perakende sektörü ise en çok kebap ve fast food tüketmeyi tercih etti.

EN PAHALI YEMEK BUCA'DA

Araştırma, ek olarak üç büyük il özelinde de detaylar içeriyor. Pluxee kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre İzmir’de ortalama 283 TL yemek tutarı ile Buca, en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı. İzmir’de en uygun fiyatlı yemek ise 101 TL ile Alsancak’ta, en çok yemek ise Konak’ta yendi.

EN ÇOK YEMEK ŞİŞLİ'DE YENDİ

İstanbul’da Kadıköy, ortalama 280 TL harcama ile en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe oldu. Kadıköy’de ortalama harcama 2023 yılında 141 TL iken 2024 yılında yaklaşık 2 kat artışla 280 TL olarak gerçekleşti. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 2023 yılına kıyasla yüzde 117 artarak 175 TL ile Bağcılar oldu. İstanbul’da en çok yemek Şişli’de yendi.

YENİMAHALLE'DE FİYATLAR KATLANDI

Ankara’da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 263 TL ile geçen yıla göre yüzde 110 fiyat artış ile Yenimahalle oldu. En uygun fiyatlı yemek 197 TL ile Akyurt, en çok yemek ise Çankaya’da yendi.

YEMEK KARTLARI ÖĞLE YEMEKLERİNDE KULLANILIYOR

Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri esnek bir döneme girmişti. Pandemi döneminde öğle yemeği harcamaları 13.00 ve 14.00 saatleri arası yapılırken ofislere dönüşün artmasıyla birlikte öğle yemeği saatleri eski düzenine dönerek 12.00-13.00 saatleri arasına kaydı.

KAMPANYALARA İLGİ 10 KAT ARTTI

Pluxee kullanıcılarının; giyimden eğlenceye, e-ticaretten sağlıklı yaşama kadar birçok farklı kategoride özel teklifler sunan Pluxee Plus kampanyalarından yararlanma oranı 10 kat arttı. 2024 yılında, kullanıcıların Pluxee Plus kampanya tercihlerinin yüzde 39’u gıda, yüzde 19’u e-ticaret, yüzde 18’i ise sağlık kategorisinden yana oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞ REVAÇTA

Araştırmaya göre, son iki yılda online ödemeyi tercih eden tüketici sayısında 2,6 kat artış görülürken online sipariş alan üye iş yeri sayısında ise 3 kat artış oldu.